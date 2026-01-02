ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಡೂರು: ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಖನಿಜ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ 2013ರ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಖನಿಜ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿದೆ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲ್ದಳ್ಳಿ
ದ್ವಿತೀಯಾ ಇ.ಸಿ.
