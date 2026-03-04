ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಂಭ್ರಮದ ಕುರಗೋಡು ದೊಡ್ಡಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದ ಮಧ್ಯೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:47 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:47 IST
ಕುರುಗೋಡು ದೊಡ್ಡಬಸವೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು
