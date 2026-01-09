ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ: ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೇ ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಹರಪ್ರಸಾದ್
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 2:10 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 2:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಚಿತ್ತವಾಡಿಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಿ.ಬಸವರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಭಾರವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ’
ಡಾ.ವಿನೋದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಹೊಸಪೇಟೆ
hospitalMedical

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT