ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ : ಸಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p><strong>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ</strong> : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವನದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುರುವಂದನೆ, ಗೋಪೂಜೆ ನಂತರ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಜರುಗಿತು. ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗವಿಮಠದ ಹಿರಿಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚೌಕಿಮಠದ ಗಾಡಿತಾತಾ, ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಗಿರಿರಾಜ ಹಾಲಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ನಾವಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಸಾಯಿ ಸೇವಕರು, ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು, ನಾಗತಿಬಸಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಸವ ಕಲಾ ಬಳಗದವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆಸೊರೆಗೊಂಡಿತು.</p>