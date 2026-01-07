ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಶೌಚಾಲಯ, ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನೆಲಸಮ

ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ, ದನ ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 3:09 IST
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸಮೀಪದ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನೆಲಸಮ ವಿರೋಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು
