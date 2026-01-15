ಬಳ್ಳಾರಿ | ಸಂಕ್ರಾಂತಿ: ಮೊದಲ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಕಬ್ಬು, ಗೆಣಸು, ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳ ಎದುರು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ಹೂ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮನೆಗಳ ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಣ್ಣ, ರಂಗೋಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತಿತ್ತು. </p>.<p>ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ವಾರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೂ, ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕಬ್ಬಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದಾಗಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಗರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>