ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಕಜಕಿ: ಮದಗಜಗಳಂತೆ ಕಾದಾಡಿದ ದೇಶಿ–ವಿದೇಶಿ ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನ್‍ಗಳು

ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:39 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:39 IST
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫ್ರೇಡೆಲಾ ಲೀಮಾ ಅವರು ಹರಿಯಾಣ ಕೇಸರಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹರ್ಷ್ ಕುಮಾರ ಚೌದ್ರಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಾದಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
WrestlingBallary

