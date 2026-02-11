ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದ ಜನ ಜಾತ್ರೆ

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಮಿತಾ
ಚಾಂದ್ ಬಾಷಾ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:23 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
nagendra prasad k 
nagendra prasad k 
Ballary

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT