ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಈಜಲು ಹೋಗಿ ನಾಪತ್ತೆ: ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ

ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ| ಇಂದು ಡ್ರೋಣ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
Bellary

