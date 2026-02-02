<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಹದಿಹರೆಯದ ತಾರೆ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.</p><p>17 ವರ್ಷದ ಅನಾಹತ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 (3-1) ಅಂತರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸಬ್ರಿನಾ ಸೋಭಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಪಿಎಸ್ಎ ಕಂಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p><p>ವಿಶ್ವದ 31ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅನಾಹತ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜಾರ್ಜಿನಾ ಕೆನಡಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>