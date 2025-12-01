ಪಾದಗಟ್ಟೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 11.28 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ :</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಪಾದಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಹುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಮ್ಮನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪಾದಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5,02,601 ಹಾಗೂ ಹಾಲಮ್ಮನ ತೋಪಿನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 6,26,070 ಒಟ್ಟು ₹ 11,28,671 ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಎಚ್.ಸವಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಯಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಡ್ರಳ್ಳಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>