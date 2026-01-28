ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಸೂಲಿಬೆಲೆ | ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:03 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:03 IST
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ
