ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ

ಚಂದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದಾಪುರ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿದೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಚಂದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.