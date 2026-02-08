ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೂರ್ಚೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ: ಡಾ ಸತೀಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:33 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:33 IST
Comments
  ನಗರದ ಜಿಕೆಬಿಎಂಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಪೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರ್ಚೆ ರೋಗ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಸತೀಶ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನೆಡೆಸಿದರು.
ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
Bengaluru Rural

