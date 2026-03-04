ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ:</strong> ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2ರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನ ರದ್ದುಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ತಿಂಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-28388005ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಅನುರಾಧ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಇಸ್ರೇಲ್: +972-54-7520711<br> ಇರಾನ್: +98 912 810 9115, +98 912 810 9109, +98 912 810 9102, +98 993 217 9359</strong></p>.<p><strong>ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (ರಿಯಾದ್): 00-966-11-4884697, 00-966-542126748 (ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್), 800 247 1234 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ)</strong></p>.<p><strong>ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (ಜೆದ್ದಾ): +966536209704 (ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್), 00 966 125643660 / 00966 12 2614093, +966 556122301, 800 2440003 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ)</strong></p>.<p><strong>ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನ (ಯುಎಇ): 800-46342 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ), +971 5430 90571 (ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್)</strong> </p>.<p><strong>ಕತಾರ್: 00974-55647502</strong></p>.<p><strong>ಬಹರೇನ್: 00973-39418071</strong></p>.<p><strong>ಜೋರ್ಡನ್: 00962-770 422 276</strong></p>.<p><strong>ಓಮನ್: 8007 1234 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ), +968 9828 2270 (ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್)</strong></p>.<p><strong>ಇರಾಕ್: +964 771 651 1185 (ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ), +964 770 444 4899 (ಅರೇಬಿಕ್)</strong></p>.<p><strong>ಕುವೈತ್: +965 65501946</strong></p>.<p><strong>ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್: +970 592916418</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>