ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ವಿರೋಧ: ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಂದ್‌ ಯಶಸ್ವಿ

ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಜಾಜಿಸಿದ ಕೆಂಬಾವು । ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ । ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನ, ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:33 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:33 IST
ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಪಹರೆ
ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಪಹರೆ
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
