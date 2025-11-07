ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:33 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಾದಿಕ್‌
ಸಾದಿಕ್‌
Gun FireNelamangala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT