ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಯಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 15:20 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 15:20 IST
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಐಜಿ ಲಾಬೂ ರಾಮ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಸುಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಶ್ವಾನದಳ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು
ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಳ
Studentblast caseurdu school

