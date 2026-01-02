ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ಮರಕುಂಬಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಮರಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ರವಿ ಎಂ.ಹುಲಕುಂದ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 2:04 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 2:04 IST
