ಬೆಳಗಾವಿ | ಮುದ್ರಾ ಸಾಲ ನೆಪದಲ್ಲಿ ₹7.45 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ದರ್ಶನ ಮಹದೇವ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋಧಗಯಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲಕುಮಾರ್ ರೋಷನ್ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಅಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರದುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ದುರದುಂಡಪ್ಪ ಅಂತರಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹7.45 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಂಧಿತರಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಣ, ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="Subhead">ಮೂವರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಸಾವು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸವಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಸನಾಳ– ಬೋರಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಖಡಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಧತವಾಡದ ಬಾಳಾಸೋ ಮಹಾದೇವ ಮುದಾಳೆ (30) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಳಸೋ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸದಾಶಿವ ಬೆನ್ನಾಳಿ ಎನ್ನುವವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಖಡಿ ಸುರಿದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೃತನ ತಂದೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರಾಮದುರ್ಗ– ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದಕವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಾಗಿ ಮಂಗ ಅಡ್ಡಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸವಾರ ಎಂ.ತಿಮ್ಮಾಪುರದ ಮರಿಯಪ್ಪ ದುರ್ಗವ್ವ ಮಾದರ (48) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರಣ ಮಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಸವಾರ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಸುರೇಬಾನ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗೋಕಾಕ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಮಾರ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ (51) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>