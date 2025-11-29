ಗಡಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪರದಾಟ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ:</strong> ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 156 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, 1-7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 34 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಯುಕೆಜಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇರುವ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 4ರಲ್ಲಿ 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳು ಇದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎರಡೆರಡು ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯೂ ಮಂಜೂರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆ 12 ಇದ್ದು, 8 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 98 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 8 ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 14 ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 3 ಇದ್ದು, ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ನಾಗೇಶ ಮಾಳಿ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ</span></div>.<div><blockquote>ಬೇಡಕಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ಆರ್.ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮು ಡಿಡಿಪಿಐ</span></div>.<p><strong>ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಚೇರಿ</strong> </p><p>ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಚೇರಿಯು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಯು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಣ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಚಾವಣಿಗಳು</strong> </p><p>ಚಾವಣಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಐದು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಚಾವಣಿಗಳು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತೆ ನಿಂತಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಆರ್.ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಚಾವಣಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>