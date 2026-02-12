ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟ್‌, ಜೆಇಇ ತರಬೇತಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಗೆ ಕ್ರಮ * ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕೆ–ಸಿಇಟಿ ಜೆಇಇ ನೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲೆಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ರಾಹುಲ್‌ ಶಿಂಧೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಮೂರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಚಿತ್ರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬೀಬಿ ಆಯೇಷಾ ನದಾಫ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ
