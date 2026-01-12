ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ರಾಯಬಾಗ: ‘ಹೇಳುವವರ’ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರ್‍ಯಾರು?

ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಹೆಳವ ಸಮಾಜ: ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನತ್ತ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆನಂದ ಮನ್ನಿಕೇರಿ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:27 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:27 IST
ಮಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಟೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯ
ಶೋಭಾ ಮೇಘಾಡೆ
ಸಂಚಾರಿ ಹೆಳವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನದಂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ
ಶೋಭಾ ರಾವಸಾಬ ಮೇಘಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಟೂರ
Belagavi

