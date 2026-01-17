ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಯರಗಟ್ಟಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌

ಊಟ, ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರು, ಬೀದಿಬದಿ ವರ್ತಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:02 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:02 IST
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು
–ರಂಗಪ್ಪ ಗಂಗರಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ
