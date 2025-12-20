ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚನೆ

ವೃಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಂವರ್ಧನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
Ehswara khandre

