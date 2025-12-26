ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮುಸಗುಪ್ಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶತಮಾನ ಸಂಭ್ರಮ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದಾನಿಗಳಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:53 IST
