ಕ್ರಿಕೆಟ್ : ವ್ಯೊಮ್ ನಾಯ್ಡು ಅಮೋಘ ದ್ವಿಶತಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವ್ಯೊಮ್ ನಾಯ್ಡು (283;150ಎ, 4x47) ಅವರ ಅಮೋಘ ದ್ವಿಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲಾ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಬಿ.ಟಿ.ಆರ್ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 410 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ತಂಡವು ವ್ಯೊಮ್ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 504 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್<br>ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. </p><p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲಾ ತಂಡವು 20.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>