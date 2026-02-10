<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಎನ್ಗುಯೆನ್ ಥುಯ್ ತ್ರಾಂಗ್ ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದರೆ, ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಕಂಚು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನಿಖರ ಗುರಿಯಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನು ಹಾಗೂ ಎನ್ಗುಯೆನ್ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ 35 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಜೇತರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಶೂಟ್–ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎನ್ಗುಯೆನ್ 5ರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮನು 4ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p>.<p>589 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 30 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ರಿದಮ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ (27) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮನು, ಇಶಾ ಹಾಗೂ ರಿದಮ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಪದಕ (ಒಟ್ಟು 1,751 ಅಂಕ) ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೈವಾನ್ (1,735) ಹಾಗೂ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ (1,729) ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಜತ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದವು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಮ್ಯ ಕಪೂರ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ರಿಹಾದತ್ ಅಸೀಫಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಅಂಜಲಿ ಭಾಗವತ್ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಟೀಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>