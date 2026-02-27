ಬೆಳಗಾವಿ | ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ: ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ₹2 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>. <p>ಫೆ.23ರಂದೇ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ–1949ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 56ರೊಂದಿಗೆ ಓದಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಬುಲೆಟ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್’ ಮತ್ತು ‘ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್’ ಕುರಿತು ಆರ್ಬಿಐ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಈ ದಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 47A(1)(ಸಿ) ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 46(4)(i) ಮತ್ತು 56ರೊಂದಿಗೆ ಓದಿದ ಅಧಿಕಾರದಡಿ ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>. <p>ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು, ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ‘ಬುಲೆಟ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ, ವಸತಿಯೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>