ಮುಗಳಖೋಡ: ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿಗಳ ಅರ್ಪಣೆ

<p><strong>ಮುಗಳಖೋಡ:</strong> ‘ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ತಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗದು’ ಎಂದು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ 40ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಜ್ಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ತಾಯಂದಿರರು, ವಿಠಲ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಠದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹಲವು ಭಕ್ತರು ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಶ್ಯಾಡಳದ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುದಗಲ್ಲದ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಪಡಸಾವಳಗಿಯ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಇತರರಿದ್ದರು. ಸೋಮು ಹೊರಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತಸೇವೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>