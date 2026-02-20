ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ; ಆದರೆ...: ಅಮಂಡಾ ಪುರವಂಕರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 2040ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು, ಆಂತರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುರವಂಕರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಮಂಡಾ ಜಾಯ್ ಪುರವಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2040 ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿ ನಗರದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನನ್ನ ತಂದೆ, 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ, ಹಸಿರು 'ಉದ್ಯಾನ ನಗರ'ವು ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಗರದಲ್ಲಿನ ಜನರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸರಾಸರಿಯು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಹಿಂದಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಯುವ ನಗರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಮಾನವ – ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಕಾರವಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿನ ತಾಯಂದಿರ ಬಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>