ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
bengaluru city
ತಾತಾ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಲ್ಲ: ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:52 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:52 IST
Gubbi Veeranna Rangamandirab jayashree
