ಬಿಡಿಎ: ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ದಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಬಿಡಿಎ: ನಿವೇಶನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಸಾರ ಶೇಕಡ 2.5 ರಿಂದ ಶೇ 10ರವರೆಗೆ ದಂಡ
ಕೆ.ಎಸ್ ಸುನಿಲ್
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಿ.ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ
