ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಿಎಂಟಿಸಿ: 334 ಮಂದಿ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದೇಶ

2,500 ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:32 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:32 IST
