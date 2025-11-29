<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವವರು, ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಉದಯ ಉಮೇಶ ಲಲಿತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ‘ಶಿವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 86 ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪಡೆದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾವ್ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 91ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಜೀವನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ, ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ತಲೆ ಗೋದಾಮು ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ದೀವಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಂದುಮತಿ ರಾವ್, ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಉದಯಹೊಳ್ಳ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ರೆಡ್ಡಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆರ್.ವಿ. ಧರ್ಮೇಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>