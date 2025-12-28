ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪಿಇಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದರ್ಶನ್‌ ಮಾಲಗಿಮಣಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದರ್ಶನ್ ಮಾಲಗಿಮಣಿ ಓಪನ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ) ಅಂತಿಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಮಾಲಗಿಮಣಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಓಪನ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. </p><p>ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಓಪನ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ 2024.1ಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಓಪನ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕೃತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. </p><p>ಓಪನ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>