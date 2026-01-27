ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಮಹಾರಾಣಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ರದ್ದಾಗುವ ಆತಂಕ

18 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗದ ಭೂಮಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ, ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾದಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 0:08 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 0:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಂದಲ ಬೇಗನೇ ಬಗೆಹರಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
- ಕೆ.ಜೈರಾಜ್‌, ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್‌ ಟ್ರಸ್ಟಿ
Maharani college

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT