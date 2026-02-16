ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ: ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತನಿಖೆ

2024ರಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾದ 2020ರ ಆಯ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಳತೆ, ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು *ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಅಸಮಾಧಾನ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಭಿನವ ರವಿಕುಮಾರ್
ಅಭಿನವ ರವಿಕುಮಾರ್
ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗೇಶ್
ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗೇಶ್
ಓದುಗರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ
ಅಭಿನವ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
bengaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT