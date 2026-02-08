ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೇಮಂತ್ ಅವರ 'ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ K.V ರತ್ನಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:21 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:21 IST
