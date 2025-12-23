ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಎಲ್‌.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಆತಂಕ

ಸಿಪಿಐ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್‌.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಆತಂಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:39 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:39 IST
ಸಮತಾ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾತಿ ಸುಂದರೇಶ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ರೂಪು ರೇಷೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕು
ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಿಪಿಐ ನಾಯಕ
