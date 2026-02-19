ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Kidney Donation: ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯೆ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ
ಡಾ.ಥಂಕಮ್ ಎಸ್. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಿ
ಡಾ.ಥಂಕಮ್ ಎಸ್.

