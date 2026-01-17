ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಐಟಿಪಿಬಿ ಸ್ಕೈವಾಕ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ: 55 ಸಾವಿರ ಟೆಕಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 1:32 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 1:32 IST
ಅಗ್ರಹಾರ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಐಟಿಪಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಲ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ನಾಗಭೂಷಣಂ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುಡ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
