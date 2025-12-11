ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರತಿ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:18 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರೈಲು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರೈಲು
ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೆಟ್ರೊ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರೈಲು
Namma Metrobengaluru metro

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT