ಬೆಂಗಳೂರು | ‘ನಮ್ಮ ಪವರ್ ರನ್’ ಮಾರ್ಚ್‌ 15ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಸೂತ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ಪವರ್ ರನ್’ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 5ಕೆ, 10ಕೆ ಮತ್ತು 21.1ಕೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಓಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಈ ಓಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ‘ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಶಕ್ತಿ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಈ ಓಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೋಂದಣಿಗೆ: nammapowerrun.com</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>