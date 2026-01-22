ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಚರ್ಮ ದಾನದಿಂದ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ; ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೌನ ಸೇವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 11:59 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 11:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
victoria hospitalSkin Bank

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT