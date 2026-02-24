ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾವೇಶ: ವಿದ್ಯಾರತ್ನ, ಸೇವಾಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:17 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:17 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Sagar Khandre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT