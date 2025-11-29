ಸಂದರ್ಶನ|ಜನಸ್ನೇಹಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುರಿ: ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕುಲ್

<p><strong>* ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಮಿಷನರ್ ನೀವು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆನಿಸುತ್ತೆ?</strong></p>.<p>–ನಾನು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವೆ. ಇಡೀ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ. </p>.<p><strong>* ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಂಪ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಪ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯಾ?</strong></p>.<p>–ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಏಕೆ ಹಂಪ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರವಾನಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜಾರಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದು. </p>.<p><strong>* ಹಣ ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ?</strong></p>.<p>–ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. </p>.<p><strong>* ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ.</strong></p>.<p>ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><strong>* ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮೂರೇಕೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೊರಗಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ?</strong></p>.<p>–ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀದರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದೇನಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಯುಜಿಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಶೇ 80ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಜಿಡಿ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳವರು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.</p>.<p><strong>* ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತಾ ಬಳಿಕ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ?</strong></p>.<p>–ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಗರವಿರಲಿ ಅದು ಹಂತ ಹಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬೀದರ್ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳು ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>* ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವಿರಿ?</strong></p>.<p>–ಬೀದರ್ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವಿದ್ದರಷ್ಟೇ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ, ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು.</p>.<p><strong>* ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ?</strong> </p><p>ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ದಂಡ ಹಾಕಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇ–ಸ್ವತ್ತು (ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಾತೆ) ಕೂಡ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. </p>.<p><strong>ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ</strong> </p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿ ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಬಂಜಾರ ಭವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹವಾಲು ಜನನ ಹಾಗೂ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p> href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>