ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌: ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ

ಪಶು ವಿವಿಯಿಂದ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ, ಚಿಟ್ಟಾದಿಂದ ದೇವ ದೇವ ವನದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:14 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:14 IST
ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
–ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ
BidarRing Road

