ಶತಾಯುಷಿಗಳಾದ ಗುರು–ಶಿಷ್ಯ:ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡ್ರೆ ಪಟ್ಟಶಿಷ್ಯ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಭಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರಿಗೆ ಮಾಜಿಸಚಿವ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸುವ ಹೋರಾಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು 109ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು 102 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>