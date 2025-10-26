ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಹುಮನಾಬಾದ್‌ | ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ: ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:38 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಮನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು
ಹುಮನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು
Fire accidentBidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT